Hey Bronco: Brother Junior / Rahewl … & friends L’intermediaire, 9 décembre 2022, Marseille.

L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

BROTHER JUNIOR

La « Chance du Débutant » du 1er EP n’avait souri à Brother Junior qu’avec le rictus grimaçant des milieux avertis : autant dire un baume à l’ivresse éclair, dont les effets aussi euphorisants qu’éphémères laissent sur le carreau avec une médaille, mais la poche vide et la guitare en oblique.

C’est sans compter sur la détermination de ce petit frère autoproclamé de l’indie rock dirty, aussi têtu que prolixe.

Brother Junior est donc de retour avec Buck Up (le « remonte-moral »), brûlot D.I.Y enregistré live sur un plateau scénique de salle de concert vide et la sérieuse ambition de ne surtout pas déroger à une règle aussi basique que ne rien chercher à cacher : ni de ce rock poussiéreux et fébrile joué avec le poumon sans le moindre artifice, ni du décès d’une proche.

Une réflexion sans détours sur ce que l’on perd, ce que l’on laisse et ce que l’on espère tracer, porté par une énergie massive et rugueuse et une envie assumée d’amour, et d’espoirs.

Une poussée d’adrénaline brute, jouissive et forcément mélancolique, propulsée par un trio nourri au butane, quelque part entre Wilco et Ty Segall.

RAHEWL

Ne pas trop se poser de questions. Écouter des disques. Beaucoup de disques. Faire s’asseoir côte à côte un obscur songwriter désargenté US, deux ou trois héros indie des UK 80’s, quelques hitmakers contemporains sans plus vraiment de nationalité et un rang d’icônes folk assis sur une photo de classe à moitié déchirée.

Lire de la poésie. Beaucoup de poésie. Écrire des chansons. Beaucoup de chansons. S’appeler Raoul pour que les anglophones n’arrivent pas à le dire, mais l’écrire Rahewl pour que les français n’arrivent pas à l’écrire.

Et parce que rien n’a d’importance, veiller scrupuleusement à ce que tout soit hypersensible, aussi simple qu’un oiseau planant en vol libre sur un éther de courants d’air pollué.

Rahewl chante et joue une Folk sincère, candide, mature et libérée, avec l’envie de nous raconter la vie, la sienne.

On pense à Ben Howard, Mac DeMarco ou encore Kevin Morby.



