KLAKASS L’intermediaire, 25 novembre 2022, Marseille.

KLAKASS Vendredi 25 novembre, 21h00 L’intermediaire

5€

♫♫♫

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Des machines + un u00eatre humain = Des machins No Computer No Logiciel Juste Le Sandwich youtube.com/c/JULGIACO », « messages »: [« YouTube channel not found via data API… »], « html »: «