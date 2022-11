Jam Forró L’intermediaire, 21 novembre 2022, Marseille.

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Nouvelle Jam à l’intermédiaire, autour du répertoire du Forró.

Moins connu des musiciens que la bossa nova ou le samba, le Forró est un des style musicaux les plus populaires et joué au Brésil. Riche d’une longue histoire et d’un répertoire aussi bien vocal qu’instrumental, le Forró est un des style musicaux les plus populaires et joué au Brésil. Le répertoire aussi bien vocal qu’instrumental s’appuie sur divers rythmes au groove redoutablement efficace et est propice à l’interaction musicale et à l’improvisation. Pour la plupart des musiciens locaux c’est un style incontournable.

C’est le troisième lundi de chaque mois que l’intermédiaire vibrera au son de ce rythme emblématique du Brésil avec des invités différents tous les mois dans une optique d’ouverture aux autres univers musicaux.

Pour cette édition, le groupe de base sera constitué de

Seba Yahia : Accordéon, triangle

Maxime Marachelian : Zabumba

Milena Pastorelli : Accordéon diatonique, triangle

Fawzi Berger : Percussions

Après un premier set, les musiciens qui le souhaitent seront invités à rejoindre la scène pour jammer.

Solistes, improvisateurs, accompagnateurs, percussionnistes, musiciens de tout poils, soyez les bienvenus pour (re)découvrir et imprégner de vos langages musicaux les rythmes du Baião, Xote, Arrasta-pè, Xaxado, Samba de Latada… et les compositions de Luiz Gonzaga, Sivuca, Camarão, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, Jacinto Silva, João do Vale,Trio Nordestino, Marines….. !

L’idée de ces rencontre est de créer de beaux moment d’amusement de connexion et de surprises sonores dans le cadre de cette magnifique musique.

N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu’on vous envoie qq morceaux/partitions pour découvrir quelques standards de cette musique. Quelques partitions et liens sont postés dans la discussion de l’évènement pour que chacun puisse découvrir un peu cet univers.

Chanteur et chanteuses, il peut s’avérer judicieux d’amener vos grilles pour les accompagnateurs.

Danseurs et danseuses venez nombreux profiter de ce moment musical qui ne manquera pas de vous surprendre et d’inspirer vos corps en mouvement!

PAF : 5€ (ou plus si vous aimez vraiment les musiciens)

4€ environ pour les musiciens jammeurs

Ouverture des portes à 19h, playlist pour les danseurs

Set live à 20h30

Jam à partir de 21h30.



