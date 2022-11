SINAIVE + TESSINA L’intermediaire, 19 novembre 2022, Marseille.

L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



– SINAIVE (pop noise, Strasbourg ville européenne) :

Enfants de la drêche, joyeux héritiers des années lithium. Leur dernier EP « Super 45T » est fantastique.

https://www.youtube.com/watch?v=foULVTzG0iA

https://sinaive.bandcamp.com/

– TESSINA (sweet and spicy, Saint Max) :

Nouvelle gloire locale, déjà au panthéon du lycée Janetti avec mon coloc et mon cousin qui en a géré la cafet. Premier super album autoproduit qui respire le sous bois communal.

https://www.youtube.com/playlist…

Samedi 19 novembre il y aura du bruit et de la pudeur à L'Intermédiaire avec :– SINAIVE (pop noise, Strasbourg ville européenne) :Enfants de la drêche, joyeux héritiers des années lithium. Leur dernier EP « Super 45T » est fantastique.– TESSINA (sweet and spicy, Saint Max) :Nouvelle gloire locale, déjà au panthéon du lycée Janetti avec mon coloc et mon cousin qui en a géré la cafet. Premier super album autoproduit qui respire le sous bois communal.à L'Intermédiaire, 21:00, 5€

