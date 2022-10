No Jazz Quartet + Abstract Puppet L’intermediaire, 16 novembre 2022, Marseille.

No Jazz Quartet + Abstract Puppet Mercredi 16 novembre, 21h00 L’intermediaire

5€

♫ROCK♫

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100064119543387 »}, {« link »: « https://nojazzquartet.bandcamp.com/album/studio-54-sessions »}, {« link »: « https://open.spotify.com/album/2J9T16uAp3u3SMNRrI8vY3 »}, {« link »: « https://abstractpuppet.bandcamp.com/releases »}, {« link »: « https://www.facebook.com/abstractpuppet »}]

Choc générationnel ou union des époques, l’Intermédiaire ne restera pas de marbre le 16 novembre prochain. En plus d’un super plateau, il s’agit du jour exact de l’anniversaire de notre rockstar marseillaise Jules Henriel et du meilleur des ingé son Alexis Feraud.

NO JAZZ QUARTET (Garage Rock – Marseille)

Un combo avec une section rythmique qui roule comme un moteur bien huilé, deux chanteurs qui triturent des guitares aux tonalités australiennes, Sydney et Melbourne enfin réunies. Un quatuor venu de Marseille, l’outback français, avec Sonic Polo (ex-The Holy Curse, Keith Richard Overdose, Irritones… ), James McClellan (Elektrolux, Shiloh ), Manu (Elektrolux, Shiloh) & Pierre (Mockers).

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064119543387

https://nojazzquartet.bandcamp.com/album/studio-54-sessions

ABSTRACT PUPPET (Shoegaze – Marseille)

Abstract Puppet est un projet musical pour voyager dans l’espace de nos pensées. Des murs de son oniriques se mélangeant à de douces (et moins douces) guitares et des rythmiques oscillant entre balade dream pop et rock shoegaze. Des sonorités inspirées de Slowdive, Duster ou même Basement.

(Non contents de seulement souffler leurs bougies, Jules et Alexis sont aussi musiciens dans le projet Abstract Puppet et feront leur propre concert d’anniversaire !)

https://open.spotify.com/album/2J9T16uAp3u3SMNRrI8vY3…

https://abstractpuppet.bandcamp.com/releases

https://www.facebook.com/abstractpuppet

https://www.instagram.com/abstractpuppet

Début du concert 21h – PAF 5€



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-16T21:00:00+01:00

2022-11-16T23:59:00+01:00