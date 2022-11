JAM@INTER L’intermediaire, 15 novembre 2022, Marseille.

JAM@INTER Mardi 15 novembre, 21h30 L’intermediaire

4€

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ce soir, au menu : Le quartet de Timon Imbert. Il s’est formé à l’occasion du tournage d’un court métrage. Les compositions originales de Timon Imbert rassemble autour du jazz swing, avec des compos telles que square violet et plus moderne et complexes avec Loving memories.

La rencontre entre Timon Imbert et le reste des musiciens est le fruit de plusieurs concerts et jams dans Marseille, qui ont vocation à faire jouer les musiciens ensemble et partager.

Alex brachet : Piano, co-Composition et arrangement

France Duclairoir: contrebasse

Maxime Atger: saxophone

Timon Imbert: batterie, compositions

Après, c’est la jam.

PAF : 4€ SiTuPeux



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-15T21:30:00+01:00

2022-11-16T00:30:00+01:00