Les Phacos / Rats Don’t Sink L’intermediaire, 10 novembre 2022, Marseille. Les Phacos / Rats Don’t Sink Jeudi 10 novembre, 20h30 L’intermediaire

5€

♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/Les-Phacos-164811790244585/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/ratsdontsink13 »}] Ce jeudi 10 Novembre, veille de jour férié, on vous concocte une jolie affiche affiche Punk Rock en mode Classico Paris-Marseille!

LES PHACOS – Punk Tribute, Paris

Depuis plus de 25 ans, Les Phacos délivrent un Punk rock sans concessions en reprenant les grands classiques de Chaos en France.

https://www.facebook.com/Les-Phacos-164811790244585/

RATS DON’T SINK – Hardcore Punk, Marseille

Les joyeux loubards de Rats Don’t Sink hantent les divers débits de boisson du Sud de la France depuis maintenant près d’une décennie pour vous arroser avec leur Punk Hardcore à l’énergie contagieuse.

https://www.facebook.com/ratsdontsink13

Début des hostilités 21h – PAF 5€

