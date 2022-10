EXEK + Nathan Roche L’intermediaire, 7 novembre 2022, Marseille.

5 / 7€

Catalogue, Sueurs Jaunes & Humeur Massacrante présentent :

EXEK + Nathan Roche

Lundi 7 novembre 2022

Attention, ça commence tôt : début des concerts à 20h30 TAPANTES

EXEK

Australie / Castle Face Records

Pop dub post-punk they suppose

EXEK, c’est l’un de ces groupes où jamais personne n’est d’accord pour décrire leur musique. Et s’ils se fendent d’un laconique « post punk, we suppose » sur leur Bandcamp, c’est un peu plus compliqué que ça, diront certains, qui eux parleront peut-être de pop expérimentale. Bref.

Originaire de Melbourne, le groupe s’est formé en 2014 dans l’élan d’un projet solo d’Albert Wolski, rejoint par Andrew Brocchi au synthé, Sam Dixon à la batterie, Nell Grant au sax et Henry Wilson à la basse.

Signés sur Castle Face Records, le label de John Dwyer des Thee Oh Sees, EXEK ont depuis fait leur chemin, avec plusieurs EP et LP à leur actif, dont le dernier « Advertise here », sorti cette année.

Pour écouter > https://bit.ly/EXEK-cest-super

NATHAN ROCHE

Australie – La Roya / Born Bad Records – Gone with the Weed

Échappée pop lo-fi solo

Échappé du chaotique Villejuif Underground pour une escapade en solo, Nathan Roche devrait, si tout va bien (mais oui, tout ira bien), nous présenter son nouvel album, sorti sur Born Bad Records le 18 octobre 2022. Mais en attendant vous pouvez réécouter son dernier EP, « Drink Up, Rainforest Sinatra », recueil de morceaux aussi foutraques que touchants, sorti sur Gone with the Weed en 2021.

Pour écouter > https://bit.ly/Nathan-Roche-cest-trop-bien

TARIFS

entre 5 (PAF) et 7 euros (prix soutien)

Préventes disponibles jusqu’au samedi 5 novembre chez le libraire-disquaire Cultures Obliques / 6, rue Edouard Delanglade – 13006 Marseille

https://www.culturesobliques.com/



