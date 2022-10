La Vuelta – Danzón cubain L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

La Vuelta – Danzón cubain L’intermediaire, 2 novembre 2022, Marseille. La Vuelta – Danzón cubain Mercredi 2 novembre, 21h00 L’intermediaire

8€

♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.lavuelta-danzon.com/ »}] Le quintet La Vuelta, réuni exceptionnellement à Marseille !

Le groupe explore et revisite le répertoire instrumental cubain du début du siècle dernier et en particulier le danzón, genre peu connu et peu joué en France, qui constitue pourtant le terreau de ce qu’on appelle communément la « salsa ».

Ambiance festive et chaleureuse garantie.

https://www.lavuelta-danzon.com/

Musiciens :

Emilie Laroubine, flûte

Claire Meynadier, piano

Cyrille Maillard, timbales

Eric Konnert, congas

Emmanuel Paillardon, babybass

PAF : 8 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-02T21:00:00+01:00

2022-11-02T23:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu L'intermediaire Adresse 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Ville Marseille lieuville L'intermediaire Marseille Departement Bouches-du-Rhône

L'intermediaire Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

La Vuelta – Danzón cubain L’intermediaire 2022-11-02 was last modified: by La Vuelta – Danzón cubain L’intermediaire L'intermediaire 2 novembre 2022 L'intermediaire Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône