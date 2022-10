BROWER + LES BEBELS Mardi 25 octobre, 21h00 L’intermediaire

5€

♫♫♫

L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Mardi 25 octobre masterclass de rock’n’roll à L’Intermédiaire avec :

– BROWER (glam rock, New York)

Carrière solo d’un échappé du duo Nancy. Très bien entouré en concert, on s’était déjà régalé il y a tout pile trois ans pour la sortie du fantastique album « Buzzsaws »

https://www.instagram.com/p/CiaZfZiuq5m/

https://browerband.bandcamp.com/album/buzzsaws

– LES BEBELS (french beat, Marseille)

Groupe jamais à bout de souffle d’action et d’humour, de compos et de « yeah yeah » échappés des bulles d’un comic strip underground post-lockdown. Avec les Bébels, c’est la gouaille dans le tonic, la désinvolture de Dutronc, l’ambition de produire des tubes à la chaîne. C’est Fuzz sur la ville!

https://www.facebook.com/lesbebels

https://lesbebels.bandcamp.com/track/bebel-superstar

à L’Intermédiaire, 21:00, 5€



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-25T21:00:00+02:00

2022-10-25T23:59:00+02:00