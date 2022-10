La jam jazz manouche de l’Intermediaire L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

La jam jazz manouche de l’Intermediaire L’intermediaire, 24 octobre 2022, Marseille. La jam jazz manouche de l’Intermediaire Lundi 24 octobre, 20h30 L’intermediaire

4€

♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Lundi 24 octobre , deuxième jam du mois d’octobre, venez nombreux !!

On commencera à 20h30 et chaque semaine nous serons en trio avec une personnalité différente! Cette semaine notre invité sera le grand Clovis Brossard à la contrebasse!

Rappel : Ce rendez-vous aura lieu les deuxième et quatrième lundi du mois.

La jam sera dédiée au jazz manouche mais on exclue pas quelques morceaux jazz.

Nous jouerons à chaque fois un premier set de 30min environ avant d’ouvrir la jam session. (jam pour tous les niveaux)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T20:30:00+02:00

2022-10-24T23:59:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu L'intermediaire Adresse 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Ville Marseille lieuville L'intermediaire Marseille Departement Bouches-du-Rhône

L'intermediaire Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

La jam jazz manouche de l’Intermediaire L’intermediaire 2022-10-24 was last modified: by La jam jazz manouche de l’Intermediaire L’intermediaire L'intermediaire 24 octobre 2022 L'intermediaire Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône