COEUR A L’INDEX + 52 HERTZ Samedi 22 octobre, 21h00 L’intermediaire

5€

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

– COEUR A L’INDEX (power pop, Bruxelles)

Nouveau trio d’expatriées avec de vrais morceaux de Les Concordes, Pogy et Les Kéfars (coucou) et Stalled Minds dedans

– 52 HERTZ (pareil, Marseille)

Avec de vrais morceaux de Sun Sick, The Feeling of Love et Hofmann dedans

– DJ KAEL vs DJ GIGI :

Pop, power pop… après tout qu’importe

à L’Intermédiaire, 21:00, 5€



