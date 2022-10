David Blanc Jeudi 13 octobre, 21h00 L’intermediaire

Prix libre

♫FOLK PUNK♫

L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



entrée prix libre David Blanc jouera jeudi à l’inter: un set aux accents folk, punk, pop aussi parfois, plein d’énergie. Ecoutez-ici : https://www.youtube.com/user/DavidBlanc1 entrée prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-13T21:00:00+02:00

2022-10-13T23:30:00+02:00

