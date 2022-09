CATALOGUE / CRACHE / RIVE DROITE COUNTRY CLUB L’intermediaire, 8 octobre 2022, Marseille.

CATALOGUE / CRACHE / RIVE DROITE COUNTRY CLUB Samedi 8 octobre, 21h00 L’intermediaire

5€

L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille



https://rivedroitecountryclub.bandcamp.com/…/rive…

CRACHE (Marseille)

Déferlante électrique aux accents français. Un synth-punk sauvage et entêtant à la guitare métallique et au chant scandé. Ça va être dansant, ça va être bizarre, ça va cracher !

CATALOGUE (Marseille)

Trio post-punk énervé avec machine.

https://catalogue.bandcamp.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T21:00:00+02:00

2022-10-09T01:00:00+02:00

