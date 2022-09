SCENE OUVERTE UKU L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

SCENE OUVERTE UKU L’intermediaire, 3 octobre 2022, Marseille. SCENE OUVERTE UKU Lundi 3 octobre, 19h00 L’intermediaire ♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Comme d’hab. seul ou accompagné avec un uku au minimum, attention : un seul morceau par passage, de 19h à 20h on papote, on boit des coups et on s’inscrit; à 20h on commence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-03T19:00:00+02:00

2022-10-03T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu L'intermediaire Adresse 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Ville Marseille lieuville L'intermediaire Marseille Departement Bouches-du-Rhône

L'intermediaire Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

SCENE OUVERTE UKU L’intermediaire 2022-10-03 was last modified: by SCENE OUVERTE UKU L’intermediaire L'intermediaire 3 octobre 2022 L'intermediaire Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône