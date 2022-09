In The Fog / Silicium / The Yellow Stones L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

C’est l’histoire de trois copains de lycée, passionnés de musique, se retrouvant après 3 ans de projets personnels divers.

Ces trois ans ont permis d’acquérir une maturité musicale individuelle, étant l’élément principal de la musique de Silicium. A la basse, on retrouve Jules, avec pour principale influence le métal progressif, apportant une approche technique et mélodique recherchée aux différentes compositions.

La section rythmique est complétée par Samuel à la batterie, avec une assise rythmique et une frappe non sans rappeler les plus grands batteurs des 70’s. Last but not least, Eliott à la guitare et au chant, bercé par le rock psychédélique des 60’s, ce dernier a complété ses influences par le biais du blues, du stoner ou encore de la folk. Cette fusion des styles et des personnalités sont donc la recette de la musique de Silicium.

Groupe de rock formé par quatre amis lycéens dont la fusion des styles musicaux a donné naissance à un rock psychédélique et aérien représentant la force dormante du volcan américain Yellowstone. Des riffs Rock’N’Roll endiablés suivis par des accalmies hypnotiques forment la marque de fabrique du groupe. Aujourd’hui, avec leur tout premier EP Moksha, ils sont prêts à libérer cette force sur scène !

[ ] : Quatuor étudiant marseillais formé en 2021, vous invitant à les rejoindre dans le brouillard du rock progressif Ces quatre passionnés de musique sont issus d’univers musicaux variés, du métal à la pop en passant par le blues ou le stoner

