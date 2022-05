L’INTERFILIERES Château de Courson, 21 mai 2022, Courson-Monteloup.

L’INTERFILIERES

Château de Courson, le samedi 21 mai à 18:00

**L’INTERFILIERES** ——————- Le Comité Interfilières de l’Université Paris-Saclay vous présente l’Interfilières, le Premier festival organisé et soutenu par des assos et des BDE de toute l’Université ! Venez profiter d’une soirée mémorable dans le somptueux Domaine de Courson, à 20 min d’Orsay de 18h à 5h. Etudiant(e)s ou non de l’Université Paris-Saclay, vous êtes les bienvenus :-) Au programme, un concert par les groupes Föze, Osmose et LEMON PARTY, suivi par un DJ set de Lafa et Tom Pradz . En parallèle, des assos étudiantes et locales viendront se présenter et vous proposer des animations et quelques surprises… Vous pourrez trouver de quoi vous restaurer directement sur place avec au choix pizza ou burgers et d’une buvette avec soft , bières et kir. Les 200 premières places seront à 13€ (n’attendez pas pour prendre la vôtre). Le tarif normal est à 15€ et les dernières seront à 18€. Le [lien de la billetterie](https://kanma.fr/billetterie) est disponible à partir de vendredi sur le site web de notre partenaire Kanma. _Attention: les personnes mineurs ne sont pas autorisées à participer à cet événement_ **Les BDE Biologie-Chimie, BDE Algo, BDE Droit, BDE Maths, La Planck, BDE Bio-informatique et biostatistique et le BDE MIAGE** Associations des Facultés de Droit-Economie-Gestion & des Sciences d’Orsay, Université Paris-Saclay [[comite.interfilieres.orsay@gmail.com](comite.interfilieres.orsay@gmail.com)](comite.interfilieres.orsay@gmail.com) Instagram : [@interfilieres_upsaclay](https://www.instagram.com/interfilieres_upsaclay/)

Château de Courson Courson-Monteloup Courson-Monteloup Essonne



