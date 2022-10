L’interdépendance, attitude punk ? – conversation avec Ivana Müller et le paysagiste Eric Lenoir La Maison des métallos Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

L’interdépendance, attitude punk ? – conversation avec Ivana Müller et le paysagiste Eric Lenoir La Maison des métallos, 15 novembre 2022, Paris. Le mardi 15 novembre 2022

de 19h00 à 21h00

. payant tarif CoOP 3, 6 ou 9€

Comment recréer une autre relation au Vivant en protégeant la biodiversité ? En restant rebelle, fauché, fainéant et écolo. Dans son Petit traité du jardin punk, le paysagiste Eric Lenoir développe une pensée émancipée des règles horticoles traditionnelles pour préférer à la domestication, l'observation du pourquoi et du comment les plantes poussent. Le jardinier pense sa relation à la biodiversité comme un deal d'égal à égal entre la Nature et l'Humain qui s'y intègre : less is more est son credo. Avec Ivana Müller, ils partageront leurs expériences. en partenariat avec l'École Du Breuil

