L’INTER HORS LES MURS PRÉSENTE – SNÕÕPER à La Mécanique Ondulatoire La Mécanique Ondulatoire Paris, jeudi 13 juin 2024.

Le jeudi 13 juin 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 12 EUR

L’Inter (hors les murs) présente :

Suite à la fermeture de l’Inter pour travaux, la soirée est déplacée à la Méca

L’INTER HORS LES MURS PRÉSENTE

SNÕÕPER (Nashville, USA)

~ punk ~

Snõõper (le projet) est né d’une collaboration entre Connor Cummins, pilier punk local de Nashville, et Blair Tramel, professeur qui se consacre à l’animation et à l’art. Alors que leurs cassettes et leurs vidéos maison commençaient à trouver des fans dans le monde entier, le duo a porté le projet sur scène à la fin de l’année 2021 et Snõõper (the Band) est né.

Avec l’un des concerts les plus fous qui soient, ainsi qu’un maelström de marionnettes, d’animations 8 bits, de papier mâché, de sifflets, de lumières clignotantes et d’un derviche tourneur de corps, Snõõper transpose le spectacle en studio et prépare le terrain pour l’un des premiers albums punk les plus prometteurs de ces dernières décennies.

“En bref, Snõõper est un groupe qui, dans un monde du 33 tours, fait de la musique en 45 tours qu’il joue en 78 tours, et ça marche du tonnerre.

Le concert de Snõõper à l’Exit/In de Nashville le 23 novembre 2022, composé de trente-quatre chansons (heureusement enregistré et publié pour que vous puissiez appuyer le témoignage sur la qualité du concert par une vérification audio réelle) est une preuve supplémentaire de l’incroyable puissance de ce groupe et amène à l’esprit un sujet insinué par l’enregistrement live mais prouvé vrai par ‘Super Snooper’. Etant donné les brefs mais impressionnants aperçus de la musique de Snõõper, on peut se demander si le groupe pourrait tenir le coup pour un album complet. La réponse est un oui enthousiaste. ‘Super Snooper’ est génial, génial, génial et vous pourriez vous retrouver à le jouer encore et encore, car il est de mieux en mieux.

De manière égoïste, j’aimerais que Snõõper se dépêche de faire un autre album. C’est un disque vraiment cool. – Henry Rollins”

PAF sur place 12€

Préventes 10€

Ouverture des portes 20h30

Début des concerts 21h

DJ SET jusqu’à 1h30

• Rock’n’Roll Bar – Ouvert tous les jours de 18h00 à 02h00 •

La Mécanique Ondulatoire 8 Passage Thiéré 75011 Paris

