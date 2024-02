L’INTER HORS LES MURS PRÉSENTE – C.O.F.F.I.N + guests à La Mécanique Ondulatoire La Mécanique Ondulatoire Paris, mercredi 29 mai 2024.

L’Inter présente :

Suite à la fermeture de l’Inter pour travaux, la soirée est déplacée à la Méca

Communiqué ici → https://shorturl.at/cjnrs

L’INTER HORS LES MURS PRÉSENTE

C.O.F.F.I.N (Sydney)

~ alternative metal rock ~

C.O.F.F.I.N est un groupe de quatre musiciens de boogie rock ‘n’ roll, avec un lead vocal hargneux derrière la batterie, des guitares à haute tension et des rythmes soutenus qui ne vous lâchent pas d’une semelle. L’année dernière a vu la sortie de leur très estimé cinquième album studio intitulé « Australia Stops », suivi d’une série de concerts à guichets fermés dans toute l’Australie et l’Amérique du Nord. Son rythme varié et ses mélodies bien léchées font de « Australia Stops » l’œuvre la plus puissante du groupe à ce jour, et c’est avec cette puissance et cette énergie contagieuse que les concerts de C.O.F.F.I.N sont une éruption de sueur, de groove compulsif et de fouillis.

Affamés de route, 2024 verra C.O.F.F.I.N atteindre de nouveaux publics lors d’une tournée en Europe et au Royaume-Uni en mai et juin, en soutien au nouvel album « Australia Stops ». Nouvelles villes, hors des sentiers battus, C.O.F.F.I.N vient vous chercher.

PAF sur place 12€

Préventes 10€

Ouverture des portes 20h

Début des concerts 20h30

DJ SET jusqu’à 1h

✦ La Mécanique Ondulatoire ✦ 8 Passage Thiéré – 75011 Paris

• Rock’n’Roll Bar – Ouvert tous les jours de 18h00 à 02h00 •

