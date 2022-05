L’INTER HELLFEST A CLISSON : CONCERTS SOUS LES HALLES / PUNK – METAL – FAT ROCK BIEN GRAS ! Clisson, 22 juin 2022, Clisson.

L’INTER HELLFEST A CLISSON : CONCERTS SOUS LES HALLES / PUNK – METAL – FAT ROCK BIEN GRAS ! Clisson

2022-06-22 17:00:00 – 2022-06-22 22:00:00

Clisson Loire-Atlantique

En cette période de Fête et de musique sur la ville de Clisson, le service culturel en collaboration avec les commerçants de la ville a décidé de vous proposer différents rendez-vous sur la période de l’inter-Hellfest. Au programme, des concerts, des spectacles d’art

de rue, des animations en centre-ville. /// Restez connectés au Facebook de la Ville pour avoir toutes les infos (@Mairie de Clisson) ou sur le site de la mairie et l’application Intramuros de la ville de Clisson.

/// EN CENTRE-VILLE DE CLISSON : Les restaurateurs et commerçants de Clisson vous préparent 3 jours animés en centre-ville de Clisson ! A toute heure de la journée, dégustez leurs brunch et les menus de leurs cartes adaptées. A quelques minutes à pied du site du Hellfest, profitez de l’ambiance pittoresque et du farniente clissonnais. Découvrez les trésors des boutiques de créateurs, des galeries et commerces atypiques de Clisson décorés aux couleurs du Hellfest.

/// PLACE DU MINAGE ET RUE DES HALLES :

MERCREDI 22 JUIN : concert sous les halles de 17h à 22h :

– Brandt (post punk /twang wave)

-Jean-Paul (Electro glam sale)

-G-Nomes (metal)

-Vilebrequin (fat rock bien gras)

Clisson

