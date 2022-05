L’INTER HELLFEST A CLISSON : CONCERT LAKE DEMONS & LIVE WIRES Clisson Clisson Catégories d’évènement: Clisson

Loire-Atlantique

L’INTER HELLFEST A CLISSON : CONCERT LAKE DEMONS & LIVE WIRES Clisson, 20 juin 2022, Clisson. L’INTER HELLFEST A CLISSON : CONCERT LAKE DEMONS & LIVE WIRES Clisson

2022-06-20 – 2022-06-20

Clisson Loire-Atlantique En cette période de Fête et de musique sur la ville de Clisson, le service culturel en collaboration avec les commerçants de la ville a décidé de vous proposer différents rendez-vous sur la période de l’inter-Hellfest. Au programme, des concerts, des spectacles d’art

de rue, des animations en centre-ville. /// Restez connectés au Facebook de la Ville pour avoir toutes les infos (@Mairie de Clisson) ou sur le site de la mairie et l’application Intramuros de la ville de Clisson. /// PORTE PALSAIZE : lundi 20 juin, concerts de 18H00 à 22H00.

Brunchs à déguster à toute heure tous les jours, en dégustant vins naturels, bios, locaux et bières artisanales avec la Cave Granit et Tattoo Crossover. Dans le cadre de l’Inter Hellfest : concerts de Lake Demons (Metal) et Live Wires (Tribute to AC/DC) acs@mairie-clisson.fr +33 2 40 80 17 80 http://www.mairie-clisson.fr/ En cette période de Fête et de musique sur la ville de Clisson, le service culturel en collaboration avec les commerçants de la ville a décidé de vous proposer différents rendez-vous sur la période de l’inter-Hellfest. Au programme, des concerts, des spectacles d’art

de rue, des animations en centre-ville. /// Restez connectés au Facebook de la Ville pour avoir toutes les infos (@Mairie de Clisson) ou sur le site de la mairie et l’application Intramuros de la ville de Clisson. /// PORTE PALSAIZE : lundi 20 juin, concerts de 18H00 à 22H00.

Brunchs à déguster à toute heure tous les jours, en dégustant vins naturels, bios, locaux et bières artisanales avec la Cave Granit et Tattoo Crossover. Clisson

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Clisson, Loire-Atlantique Autres Lieu Clisson Adresse Ville Clisson lieuville Clisson Departement Loire-Atlantique

Clisson Clisson Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clisson/

L’INTER HELLFEST A CLISSON : CONCERT LAKE DEMONS & LIVE WIRES Clisson 2022-06-20 was last modified: by L’INTER HELLFEST A CLISSON : CONCERT LAKE DEMONS & LIVE WIRES Clisson Clisson 20 juin 2022 Clisson Loire-Atlantique

Clisson Loire-Atlantique