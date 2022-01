L’INTER HELLFEST A CLISSON Clisson, 20 juin 2022, Clisson.

L’INTER HELLFEST A CLISSON Clisson

2022-06-20 – 2022-06-22

Clisson Loire-Atlantique

En cette période de Fête et de musique sur la

ville de Clisson, le service culturel en collaboration

avec les commerçants de la ville a décidé de vous

proposer différents rendez-vous sur la période de

l’inter-Hellfest

Au programme, des concerts, des spectacles d’art

de rue, des animations en centre-ville.

Le programme est en cours d’élaboration aussi

nous vous invitons à rester attentifs aux annonces

de nombreuses surprises sont prévues pour

animer cette période particulièrement riche !

Plus d’informations sur le site de la mairie :

www.mairie-clisson.fr, Facebook

et l’application Intramuros de la ville de Clisson

Dans le cadre de l’Inter Hellfest, concerts, des spectacles d’art de rue, des animations en centre-ville sont prévus par la ville de Clisson et ses commerçants.

acs@mairie-clisson.fr +33 2 40 80 17 80 http://www.mairie-clisson.fr/

Clisson

