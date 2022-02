L’intelligence des plantes Médiathèque centre-ville, 13 février 2022, Issy-les-Moulineaux.

L’intelligence des plantes

Médiathèque centre-ville, le dimanche 13 février à 16:00

Tout public dès 10 ans. La connaissance des plantes évolue chaque jour : venez découvrir la vie sensorielle et sensitive des végétaux avec Fleur Daugey, éthologue. Le débat sera animé par l’association Sciences et télévision et Boris Donné, conseiller scientifique, auteur et co-réalisateur du film « L’intelligence des plantes ». La conférence sera suivie par un atelier végétal pour apprendre à multiplier des plantes (bouturage, germination des graines). 16h : visio conférence Entrée libre dans la limite des places disponibles. 17h : atelier créatif Renseignements et inscription à l’accueil jeunesse : 01 41 23 80 65 Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension. COVID 19 : Pour accéder aux médiathèques, les visiteurs de plus de 12 ans et 2 mois révolus sont tenus de présenter un pass sanitaire valide et les plus de 16 ans un pass vaccinal valide.

Sur inscription pour l’atelier, au 01 41 23 80 65.

Atelier créatif précédé d’une visio conférence.

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-13T16:00:00 2022-02-13T18:00:00