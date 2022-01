L’intelligence des arbres Le Cube Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Vous êtes invités à la projection /débat du film « L’intelligence des arbres, réalisé par Julia Dordel en 2017. ————————————————————————————————————– ### Comment les arbres communiquent et prennent soin les uns des autres. « Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres communiquent les uns avec les autres en s’occupant avec amour de leur progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins quand ils tombent malades. Ce documentaire montre le travail minutieux et passionnant des scientifiques, nécessaire à la comprehension des intéractions entre les arbres ainsi que les conséquences de cette découverte. » * Avec Franck David, paysagiste, permaculteur et rémy Petit, directeur de recherche à l’INRAE **Vous ne verrez plus la forêt comme avant !**

Gratuit sur inscription

Dans le cadre des RV durables de l'Agenda 21

