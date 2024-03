L’intelligence artificielle pense-t-elle ? Cité des sciences et de l’Industrie Paris, samedi 23 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T12:00:00+01:00

Fin : 2024-04-03T14:00:00+02:00 – 2024-04-03T16:00:00+02:00

Atelier de philosophie et de création autour de l’IA (intelligence artificielle). L’IA pense-t-elle ? Cette technologie fascine car elle imite l’intelligence humaine, tout en étant nettement plus performante sur certaines tâches. Cependant, peut-on dire qu’une IA pense ? Qu’est-ce qui fait la singularité humaine ?

Cet atelier est proposé dans le cadre de la programmation Printemps de l’esprit critique 2024 qui se déroule du 21 mars au 3 avril 2024 à la Cité des sciences et de l’industrie.

#PEC2024