L’intelligence artificielle Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’intelligence artificielle Les Étincelles du Palais de la découverte, 27 juin 2021, Paris. L’intelligence artificielle

du dimanche 27 juin 2021 au dimanche 17 avril à Les Étincelles du Palais de la découverte

[14 ans et +] L’intelligence artificielle a immensément progressé, particulièrement ces dernières années, jusqu’à nous surprendre aujourd’hui par l’étendue de ses capacités. Malgré cela, les intelligences artificielles restent très loin de notre conception habituelle de l’intelligence. Découvrons dans cet exposé en quoi elles consistent réellement et les arcanes de leur fonctionnement. Vous pourrez même tester l’une d’elles en lui faisant reconnaître avec succès (ou pas !) différents objets. [14 ans et +] Que recouvrent les progrès récents de l’intelligence artificielle et où intervient-elle dans nos vies ? Répondons à ces questions et expérimentons avec quelques unes d’entre elles… Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T15:40:00 2021-06-27T16:40:00;2021-07-10T11:40:00 2021-07-10T12:40:00;2021-07-21T14:20:00 2021-07-21T15:20:00;2021-07-23T13:00:00 2021-07-23T14:00:00;2021-07-27T17:00:00 2021-07-27T18:00:00;2021-08-04T11:40:00 2021-08-04T12:40:00;2021-08-08T13:00:00 2021-08-08T14:00:00;2021-08-12T10:20:00 2021-08-12T11:20:00;2021-09-01T17:00:00 2021-09-01T18:00:00;2021-09-03T13:00:00 2021-09-03T14:00:00;2021-09-05T15:40:00 2021-09-05T16:40:00;2021-09-18T14:20:00 2021-09-18T15:20:00;2021-10-06T15:40:00 2021-10-06T16:40:00;2021-10-17T13:00:00 2021-10-17T14:00:00;2021-10-27T17:00:00 2021-10-27T18:00:00;2021-10-30T15:40:00 2021-10-30T16:40:00;2021-11-02T14:20:00 2021-11-02T15:20:00;2021-11-04T13:00:00 2021-11-04T14:00:00;2021-11-10T15:40:00 2021-11-10T16:40:00;2021-11-14T15:40:00 2021-11-14T16:40:00;2021-11-28T15:40:00 2021-11-28T16:40:00;2021-12-01T13:00:00 2021-12-01T14:00:00;2021-12-12T15:40:00 2021-12-12T16:40:00;2021-12-26T15:40:00 2021-12-26T16:40:00;2022-01-05T15:40:00 2022-01-05T16:40:00;2022-01-09T15:40:00 2022-01-09T16:40:00;2022-01-23T15:40:00 2022-01-23T16:40:00;2022-02-06T15:40:00 2022-02-06T16:40:00;2022-02-16T15:40:00 2022-02-16T16:40:00;2022-02-20T13:00:00 2022-02-20T14:00:00;2022-02-24T15:40:00 2022-02-24T16:40:00;2022-03-06T13:00:00 2022-03-06T14:00:00;2022-04-17T15:40:00 2022-04-17T16:40:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Les Étincelles du Palais de la découverte Adresse 186 Rue St Charles, 75015 Paris Ville Paris lieuville Les Étincelles du Palais de la découverte Paris

Les Étincelles du Palais de la découverte Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

L’intelligence artificielle Les Étincelles du Palais de la découverte 2021-06-27 was last modified: by L’intelligence artificielle Les Étincelles du Palais de la découverte Les Étincelles du Palais de la découverte 27 juin 2021 Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Paris

Paris