L’Intelligence Artificielle et son monde | Rencontre-Débat avec Patrick Albert, militant anarchiste Librairie Publico – Paris Paris, jeudi 4 avril 2024.

L’Intelligence Artificielle et son monde | Rencontre-Débat avec Patrick Albert, militant anarchiste L’Intelligence Artificielle et son monde : État des lieux et objectifs – quel est ce monde qui vient ? «Quelle place pour la question technique au sein du projet anarchiste ? » Jeudi 4 avril, 19h00 Librairie Publico – Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T19:00:00+02:00 – 2024-04-04T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-04T19:00:00+02:00 – 2024-04-04T21:00:00+02:00

L’Intelligence Artificielle et son monde : État des lieux et objectifs – quel est ce monde qui vient ? «Quelle place pour la question technique au sein du projet anarchiste ? »

2023 aura été l’année du « moment ChatGPT », révélant au grand public la capacité des machines électroniques à dialoguer à l’écrit comme à l’oral, ainsi qu’à créer des textes de toutes natures, des images, des vidéos, de la musique et du code informatique. Ces nouvelles générations d’IA « génératives » s’ajoutent aux IA déployées depuis les années 2000 pour automatiser les « décisions de routine ». Des cols bleus aux cols blancs, peu de métiers sont à l’abri de cette nouvelle étape de l’industrialisation dorénavant menée par des IA et des robots. Elle cible également la substance même de nos vies sociales, privées et intimes.

Nous vivons l’aube d’une rupture civilisationnelle et anthropologique qui accompagne le deuxième âge de la machine, où elles acquièrent une puissance intellectuelle qui surprend, alors qu’elle n’en est encore qu’à ses balbutiements.

Ces avancées ont positionné l’IA au cœur d’une furieuse compétition mondiale militaire, industrielle et économique qui finance une accélération dont nous tenterons de comprendre les impacts. Sur ces bases, nous discuterons les questions fondamentales, mais pourtant éludées : « Quel est l’objectif », « Où cela nous mène-t-il ? » et «Quelle place pour la question technique au sein du projet anarchiste ? ».

Patrick Albert a été un des pionniers de l’IA. Au vu du résultat et de ce qui vient, il s’insurge contre l’absence radicale de choix sur le basculement en cours vers la machinisation et l’artificialisation « de tout » et bientôt des humains.

http://www.librairie-publico.info/?p=9392

Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.librairie-publico.info/?p=9392 »}] [{« link »: « http://www.librairie-publico.info/?p=9392 »}]