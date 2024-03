L’Intelligence Artificielle est-elle sexiste ? Médiathèque du Rize Villeurbanne, vendredi 29 mars 2024.

L’Intelligence Artificielle est-elle sexiste ? Rencontre Vendredi 29 mars, 18h00 Médiathèque du Rize

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T18:00:00+01:00 – 2024-03-29T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-29T18:00:00+01:00 – 2024-03-29T20:00:00+01:00

Sur inscription en cliquant ici ou entrée libre le soir-même dans la limite des places disponibles

Rencontre avec les journalistes Lucie Ronfaut et Mathilde Saliou, en partenariat avec la Bibliothèque Municipale de Lyon, dans le cadre du Printemps du Numérique.

Lucie Ronfaut est journaliste indépendante (Libération, Le Monde ou La Déferlante), spécialisée dans les nouvelles technologies et les cultures en ligne. Elle tient une newsletter hebdomadaire pour Numerama qui traite de l’actualité du numérique avec un angle féministe et inclusif. Elle a écrit un roman Les règles du jeu et un essai Internet aussi c’est la vraie vie qui évoquent les grands enjeux de notre société connectée.

Mathilde Saliou est journaliste (nextinpact.com) et autrice spécialisée dans le numérique, notamment les rapports entre technologies et société. Elle a écrit l’essai Technoféminisme, comment le numérique aggrave les inégalités publié en février 2023 aux éditions Grasset.

Elles sont présentes dans le cadre du Printemps du Numérique pour questionner l’intelligence artificielle et les biais algorithmiques, afin de mieux comprendre les enjeux sociaux posés par les dernières avancées technologiques.

Médiathèque du Rize 23 Rue Valentin Hauy, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/lintelligence-artificielle-est-elle-sexiste/ »}] [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/lintelligence-artificielle-est-elle-sexiste/ »}, {« link »: « https://polemetropole.bm-lyon.fr/printemps-du-numerique-2024/ »}, {« link »: « https://cataloguebm.villeurbanne.fr/Default/doc/SYRACUSE/4420218/les-regles-du-jeu-lucie-ronfaut-hazard »}, {« link »: « https://cataloguebm.villeurbanne.fr/Default/doc/SYRACUSE/4342356/internet-aussi-c-est-la-vraie-vie-lucie-ronfaut-mirion-malle »}, {« link »: « https://next.ink/?f_rub=1 »}, {« link »: « https://cataloguebm.villeurbanne.fr/Default/doc/SYRACUSE/4398937/technofeminisme-comment-le-numerique-aggrave-les-inegalites-mathilde-saliou »}]

Cultures numériques Découvertes et société