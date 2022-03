L’Intelligence Artificielle de confiance Webinaire en ligne, 16 mars 2022, Amiens.

L’Intelligence Artificielle de confiance

Webinaire en ligne, le mercredi 16 mars à 14:00

Les problèmes complexes critiques ne peuvent être résolus, de manière optimale, par le cerveau humain. L’emploi d’une Intelligence Artificielle performante et transparente devient incontournable. Conçue par le **Professeur Zyed ZALILA** et codéveloppée avec la DeepTech française INTELLITECH, xtractis® est l’une des rares IA de Confiance au monde – sinon la seule – à valider cette double exigence contradictoire : produire automatiquement des systèmes experts robustes et auditables, composés de règles SI…ALORS, à partir d’un ensemble de données observées ou simulées. Le **Professeur Zyed ZALILA** est PDG-Fondateur de la société de R&D Intellitech [intelligent technologies] et son directeur R&D. Ingénieur en mathématiques appliquées et en intelligence artificielle de l’Université de Technologie de Compiègne (UTC), Docteur en mathématiques du flou de l’UTC, Habilité à Diriger des Recherches, il enseigne depuis 1993 la théorie du flou et ses applications dans cette université. Dès 1990, il met en application ses recherches en mathématiques du flou pour inventer le concept de « chauffeur virtuel » et de « salon roulant » : ses premiers systèmes intelligents de conduite automatique En 1998, **Zyed Zalila** crée Intellitech, société spécialisée dans la conception de systèmes décisionnels complexes, intégrant les dernières avancées de l’Intelligence Artificielle : théorie des RF-N pour l’induction, la déduction et l’abduction automatiques à logiques continues. Dès 2002, il opère un pivot dans la stratégie d’Intellitech : automatiser de façon fiable la conception de tels systèmes grâce à l’IA Floue Augmentée. Intellitech est depuis l’éditeur de l’IA de Confiance xtractis®, une solution universelle de Découverte Automatique de Modèles Prédictifs à partir de données, dédiée aux processus complexes critiques. Ne nécessitant aucune programmation informatique, cette plateforme découvre des systèmes experts dont la stratégie de décision est totalement intelligible, auditable et certifiable, et dont la performance prédictive est au moins aussi bonne que celle des meilleures techniques IA Open Source. **Prof. Zalila** a dirigé depuis 1991 de nombreuses recherches en mathématiques du flou et leurs applications et formé plus de 1 700 étudiants et auditeurs dans cette discipline. Depuis 2002, il est l’inventeur concepteur co-développeur des différentes générations du robot logiciel xtractis® dont les droits sont régulièrement protégés au niveau mondial. Les applications de cette IA disruptive ont permis la découverte de nombreux modèles comportementaux opérationnels d’agents économiques, validant le concept de rationalité limitée introduit par Herbert Simon en 1957. Xtractis® est utilisé dans plusieurs secteurs (Défense, Sécurité, Santé, Finance, Industrie, Engins Autonomes…). Prix et Reconnaissance Depuis 2005, Intellitech est inscrite, par le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale placé auprès du Premier Ministre, sur la liste des entreprises appartenant aux secteurs stratégiques pour la préservation et la promotion des intérêts stratégiques nationaux. En 2005, Intellitech a reçu le Prix de la Presse Économique de Picardie dans la catégorie Entreprise Innovante de l’année récompensant ses efforts d’innovation de très haut niveau, matérialisés notamment par le dispositif xpark!®, solution avant-gardiste de stationnement automatique de véhicules, efficiente même dans les situations les plus difficiles. **Prof. Zyed Zalila** a reçu le Prix du Chercheur de l’année 2006 dans le cadre des trophées Les Hommes de l’Année décernés par le Nouvel Économiste, pour ses travaux sur xpark!® et sur xtractis®. En 2008, le cabinet international Frost & Sullivan a décerné à xpark!® le prix de la Meilleure Innovation Produit dans les systèmes de sécurité automobile. En 2012, Intellitech a reçu le Prix Coup de Cœur du jury dans le cadre du Palmarès Deloitte Technology Fast 50 Nord de France pour son robot xtractis®. Xtractis® a remporté plusieurs benchmarks nationaux et internationaux, publics et privés, face aux autres approches scientifiques : Régression Polynomiale, Régression Logistique, PLS (Partial Least Squares), Réseaux de Neurones/ Deep Learning, Réseaux Bayésiens, Arbres de décision CART, Forêt Aléatoire, Boosted Trees, KSVM (Kernel Support Vector Machines). Animé par : **Christophe DUBOIS-DAMIEN,** CEO de 01Innovation SAS, Président du Comité Economie d’ Ingénieurs Et Scientifiques de France (IESF), Président du Groupe professionnel 1980 de Sciences Po Paris Alumni, ancien auditeur PriceWaterhouseCoopers puis directeur financier Thomson SA et Altus Finance. Rejoignez la visioconférence avec ce lien : [https://us02web.zoom.us/j/83809307574?pwd=WjNSUGVQNHlXalZCQjFpZFlOeUFkdz09](https://us02web.zoom.us/j/83809307574?pwd=WjNSUGVQNHlXalZCQjFpZFlOeUFkdz09)

Visionnage libre

Présentation du projet “xtractis” par son concepteur le Professeur Ayed Zalila

Webinaire en ligne Teams Amiens Somme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T16:00:00