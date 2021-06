Paris Cité des Sciences et de l'Industrie Paris L’intelligence artificielle Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’intelligence artificielle Cité des Sciences et de l’Industrie, 27 juin 2021-27 juin 2021, Paris. L’intelligence artificielle

du dimanche 27 juin au dimanche 5 septembre à Cité des Sciences et de l’Industrie

Accessible à partir de 15 ans. Depuis l’époque de Leibniz, l’Intelligence Artificielle a fait d’immenses progrès, jusqu’à nous surprendre aujourd’hui par l’étendue de ses capacités. Malgré cela, elle reste très différente de notre conception habituelle de l’intelligence. Dévoilons un aperçu de ce que recouvrent réellement les progrès de l’Intelligence Artificielle. **Batiment**: – Salle 2 – Les étincelles du Palais de la découverte **Thèmes**: Informatique et sciences du numérique **Activités**: Exposés A partir de 15 ans. Dévoilons un aperçu de ce que recouvrent réellement les progrès de l’Intelligence Artificielle. Cité des Sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T15:40:00 2021-06-27T16:40:00;2021-06-27T15:40:00 2021-06-27T16:40:00;2021-07-09T13:00:00 2021-07-09T13:50:00;2021-07-09T13:00:00 2021-07-09T13:50:00;2021-07-10T10:40:00 2021-07-10T12:40:00;2021-07-10T10:40:00 2021-07-10T12:40:00;2021-07-11T15:40:00 2021-07-11T16:40:00;2021-07-11T15:40:00 2021-07-11T16:40:00;2021-07-21T14:20:00 2021-07-21T15:20:00;2021-07-21T14:20:00 2021-07-21T15:20:00;2021-07-23T13:00:00 2021-07-23T14:00:00;2021-07-23T13:00:00 2021-07-23T14:00:00;2021-07-25T15:40:00 2021-07-25T16:30:00;2021-07-25T15:40:00 2021-07-25T16:30:00;2021-07-29T13:00:00 2021-07-29T13:50:00;2021-07-29T13:00:00 2021-07-29T13:50:00;2021-09-05T15:40:00 2021-09-05T16:30:00;2021-09-05T15:40:00 2021-09-05T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Cité des Sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des Sciences et de l'Industrie Paris