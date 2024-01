NATHALIE BOILEAU L’INTEGRAL Belley, samedi 30 mars 2024.

Dans son nouveau spectacle, la comédienne et humoriste donne tout, sauf la recette, et choisit de parler de la femme du XXIe siècle. Tout en bousculant les codes du ‘‘politiquement correct’’, elle est partagée entre les tribulations de la vie quotidienne et le souci de sa famille. Ayant bien observé les travers de notre société en pleine mutation dans laquelle tout va trop vite, Nathalie Boileau tente de déscotcher les gens de leurs écrans grâce à ses personnages caricaturaux et drôles. Visage familier du cinéma et de la télé, exploitant toutes les facettes de son talent, elle entraîne le public dans une interaction dynamique et jubilatoire.

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-03-30 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’INTEGRAL 422, AVENUE HOFF 01300 Belley 01