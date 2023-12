AU-DELA L’INTEGRAL Belley, 12 janvier 2024, Belley.

Des transes collectives africaines aux cérémonies amazoniennes, en passant par les messes grégoriennes et les negro spirituals, l’Homme recherche la transcendance et la connexion.Mais quelle musique jouer pour se relier à notre intériorité moderne ? Geoffrey Secco ne trouvait pas de réponse, alors il a créé les concerts sous hypnose en 2015. Et si, pendant ce spectacle, il était possible de vous connecter à vos ressources inconscientes, qu’en serait-il de votre vie ?

Tarif : 37.50 – 37.50 euros.

Début : 2024-01-12 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’INTEGRAL 422, AVENUE HOFF 01300 Belley 01