AMR / Sud des Alpes, le vendredi 28 janvier à 20:30

L’IMO se subdivise en petits groupes pour cette saison plus expérimentale que jamais. Mise en abîme et en relation des musicien.nes présent.e.s avec l’enregistrement des apparitions précédentes de l’orchestre. Jeu de couches, de distances, de textures, de fantômes et de multiplication pour faire se rencontrer malgré tout les plus de cinquante membres du collectif. Rodolphe Loubatière, percussion Violeta Motta, traverso Sandra Weiss, basson Yukari , flûte Vinz Vonlanthen, guitare électrique Vincent Ruiz, contrebasse Raphaël Ortis, électronique Kevin Sommer, clarinette Eric Ruffing, électronique D’incise, électronique Cyril Bondi, harmonium, percussion Brice Catherin, violoncelle Antoine Läng, voix Anouk Genthon, violon Alexandra Bellon, percussion

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Saison 21-22 AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

2022-01-28T20:30:00 2022-01-28T22:00:00

Lieu AMR / Sud des Alpes Adresse Rue des Alpes 10 Ville Genève

