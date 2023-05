L’Institut Slovaque à l’Europa Expérience – Comète à l’horizon Europa Expérience, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Les artistes slovaques Dominika Žáková, Veronika Zúbek Kocourková, Jonatán Pastirčák (Pjoni) élaborent une comète audiovisuelle qui émerge de l’horizon en musique.

Dominika Žáková (SK) est une artiste visuelle dont les peintures se caractérisent par leur couleur distinctive.Veronika Zúbek Kocourková (SK) est réalisatrice, animatrice et illustratrice. Jonatán Pastirčák (Pjoni) (SK) est compositeur.

Que se passera-t-il lorsque des créateurs de genres différents – l’artiste visuelle Dominika Žáková, l’animatrice Veronika Zúbek Kocourková et le musicien Jonatán Pastirčák – uniront leurs forces ? Une comète audiovisuelle va émerger sur l’horizon ! Et ce sera une expérience à ne pas manquer. Venez et laissez-vous emporter par une vague de couleurs vives ; ravissez vos sens et abandonnez-vous aux vibrations colorées. Une projection vidéo abstraite combine les images de Žáková, animées par Zúbek Kocourková au rythme de la musique de Pjoni.

En partenariat avec l’Institut slovaque de Paris et le Festival Biela noc (Festival Nuit Blanche Slovaquie).

Avec le soutien de Institut slovaque de Paris et d’Europa Experience.

Avec le commissariat de Zuzana Pacáková.

Voir la programmation complète à Europa Expérience :

Lola Perez-Guettier et Kamil Bouzoubaa-Grivel

Europa Expérience 28 place de la Madeleine 75008 Paris

Contact : https://visiting.europarl.europa.eu/fr/visitor-offer/other-locations/europa-experience/paris

Martina Mlčúchová