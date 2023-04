Stage de yoga pour toutes et tous L’institut, 1 octobre 2022, Saint-Selve .

Saint-Selve ,Gironde ,

Stage de yoga pour toutes et tous

1 rue du soleil L’institut Saint-Selve Gironde L’institut 1 rue du soleil

2022-10-01 – 2022-10-02

L’institut 1 rue du soleil

Saint-Selve

Gironde

STAGE -ATELIER SÉMINAIRE – RETRAITE

DES STAGES TOUS LES ANS DIFFÉRENTS

4 SAISONS – 4 THÈMES

Apprendre, se détendre, se ressourcer, approfondir

WEEK-END – JOURNÉE – SEMAINE D’ÉTÉ –

FORMATION SUR 1 AN

“ Un Yoga pour toutes et tous c’est dans un havre de paix et de ressourcement. Les stages sont tous différents et uniques : apports des bases du yoga et pratiques concrètes, simples et approfondies .”

Découverte et approfondissement du Yoga traditionnel venez-vous détendre, vous ressourcer, adapté et accessible, pour les débutants, ou les plus avancés, un vrai temps pour vous, votre corps et le mental.

“ Un méthode, vers un but, avec un enseignant diplômé et expérimenté”

ÉTHIQUE DU YOGA – POSTURES – CONTROLE DU SOUFFLE – MENTAL

INTÉRIORISATION – CONCENTRATION – MÉDITATION – SAMADHI ( état d’unité, de joie, de paix en l’instant présent)

+33 6 80 89 83 55 Cavernes Henri

