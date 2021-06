Jakarta Institut Français d'Indonésie Jakarta L’Institut Français d’Indonésie vous invite en live! Institut Français d’Indonésie Jakarta Catégorie d’évènement: Jakarta

### Pour cette 4ème édition de la Fête de la musique en Indonésie, l’Institut Français d’Indonésie et son partenaire, l’agence SRM, collaborent pour la deuxième fois consécutive afin de proposer une programmation riche et diversifiée. Pop, house, rap, jazz, il y en aura pour tous les goûts et nos deux scènes vous permettront de naviguer dans une programmation riche et diversifiée. **Le mot d’ordre de cette édition : la jeunesse !** ————————————————— Ainsi, nous avons décidé de collaborer avec le rappeur Basboi afin d’organiser un concours de rap, l’occasion pour les jeunes talents de nous montrer de quoi ils sont capables, sur une instru conçue spécialement pour l’occasion. ### Rendez-vous de 13H à 21h (heure locale : UTC+7) Fête de la musique 2021 Institut Français d’Indonésie Jakarta Pusat 10350 Jakarta Jakarta Pusat

