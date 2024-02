L’Institut de l’Image Korean noir Rue Emile Tavan Aix-en-Provence, jeudi 29 février 2024.

L’Institut de l’Image Korean noir Rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La programmation se délocalise à l’ESAAix, rue Émile Tavan, pendant les travaux de la bibliothèque Méjanes. L’amphithéâtre de l’École a été aménagé afin d’y organiser des séances de cinéma dans les meilleures conditions possibles.

Prenant brillamment la relève du polar de Hong Kong, qui a connu un véritable âge d’or dans les années 1980-90, le polar coréen a su se montrer tout aussi inventif et percutant dès le début des années 2000 avec notamment les films de Bong Joon-ho (Memories of Murders) et de Park Chan-wook (Old Boy) devenus aujourd’hui des classiques du genre. Alors que les deux films viennent de fêter leur vingtième anniversaire, et que le dernier film de Bong Joon-ho s’apprête à sortir sur les écrans, l’Institut de l’image propose un petit tour d’horizon du polar et plus largement du film noir coréens et de frissonner devant quelques-unes de leurs œuvres les plus mémorables.



● Sympathy for Mr Vengeance Boksuneun naui geot (Corée du Sud, 2002) 2h de Park Chan-wook avec Song Kang-ho, Shin Ha-kyun, Bae Doona, Lim Ji-eun Int 16 ans. Jeudi 7 mars à 17h, samedi 9 à 20h, vendredi 15 à 20h50, dimanche 24 à 14h30, samedi 30 à 14h30.



● Old Boy Oldeuboi (Corée du Sud, 2003) 2h de Park Chan-wook avec Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hye-jeong… Int 16 ans. Présenté par Bastien Meiresonne samedi 16 mars à 20h30. Autres séances vendredi 8 à 17h15, dimanche 10 à 17h30, vendredi 15 à 16h10, samedi 23 à 14h30, jeudi 28 à 20h.



● Lady Vengeance Chinjeolhan geumjassi (Corée du Sud, 2005) 1h55 de Park Chan-wook avec Lee Yeong-ae, Choi Min-sik, Kim Shi-hoo… Int 16 ans. Jeudi 7 mars à 20h, samedi 9 à 17h20, samedi 16 à 14h, vendredi 22 à 14h30, vendredi 29 à 20h.



● of Murder Salinui chueok (Corée du sud, 2003) 2h12 de Bong Joon-ho avec Song Kang-ho, Kim Sang-kyung… Présenté par Bastian Meiresonne, auteur du livre Hallyuwood, le cinéma coréen (epa, 2023) et spécialiste des cinémas asiatiques, samedi 16 mars à 16h30 et suivi d’une discussion. Une table de livres sera proposée par la librairie Lagon noir. Autres séances jeudi 29 février à 14h30, samedi 2 mars à 20h, vendredi 22 à 17h15, vendredi 29 à 14h30, dimanche 31 à 14h30.



● A Bittersweet Life (Director’s cut) Dalkomhan insaeng (Corée du Sud, 2005) 1h58 de Kim Jee-woon avec Lee Byung-hun, Kim Yeong-cheol, Shin Min-a… Int 12 ans. Jeudi 29 février à 20h, samedi 2 mars à 14h30, vendredi 15 à 18h30, dimanche 24 à 17h, samedi 30 à 20h.



● The Murderer Hwanghae (Corée du Sud, 2011) 2h20 de Na Hong-jin avec Kim Yun-seok, Ha Jung-woo, Jo Seong-ha… Int 12 ans. Vendredi 1er mars à 17h, dimanche 10 à 14h30, jeudi 11 à 14h30, vendredi 12 à 20h, samedi 30 à 17h.



● Sea Fog Haemoo (Corée du Sud, 2014) 1h45 de Shim Sung-bo avec Kim Yun-seok, Park Yu-chun, Han Ye-ri …Vendredi 1er mars à 20h, dimanche 3 à 17h15, vendredi 15 à 14h, samedi 23 à 17h15, jeudi 28 à 14h30.



● Parasite Gisaengchung (Corée du Sud, 2019) 2h12 de Bong Joon-ho avec Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Choi Woo-sik, Park So-dam…… Palme d’or Cannes 2019. Jeudi 29 février à 17h15, dimanche 3 mars à 14h30, samedi 9 à 14h30, dimanche 17 à 17h20, jeudi 21 à 20h30, vendredi 29 à 17h20.



● Decision to Leave Heeojil gyeolsim (Corée du Sud, 2022) 2h18 de Park Chan-wook avec Wei Tang, Go Kyung-pyo, Park Hae-il… Prix de la mise en scène Cannes 2022. Samedi 2 mars à 17h, vendredi 8 à 14h30, dimanche 17 à 14h30, samedi 23 à 19h45, jeudi 28 à 17h, dimanche 31 à 17h15. EUR.

Rue Emile Tavan ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

