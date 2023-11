L’évolution de la gestion en temps réel pour une gestion des eaux pluviales plus efficace et plus démocratisée L’Institut Agro Rennes-Angers (campus de Rennes) Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes L’évolution de la gestion en temps réel pour une gestion des eaux pluviales plus efficace et plus démocratisée L’Institut Agro Rennes-Angers (campus de Rennes) Rennes, 17 novembre 2023, Rennes. L’évolution de la gestion en temps réel pour une gestion des eaux pluviales plus efficace et plus démocratisée Vendredi 17 novembre, 13h00 L’Institut Agro Rennes-Angers (campus de Rennes) Le 17/11 à 13h (heure Française), Tim Fletcher, Professeur à l’Université de Melbourne, nous présentera une visioconférence sur L’évolution de la gestion en temps réel pour une gestion des eaux pluviales plus efficace et plus démocratisée :

https://institut-agro.zoom.us/j/96139180166?pwd=UnNyak5MZklvL1JvUnVBM1B0dTNjQT09#success La visioconférence est ouverte à tous, merci de vous inscrire ici :

https://evento.renater.fr/survey/visio-conference-de-tim-fletcher-le-17-11-2023-a-13h-55hidkis Pour plus d’informations sur les travaux de Tim, vous pouvez consulter sa page web ici :

https://findanexpert.unimelb.edu.au/profile/83358-tim-fletcher

2023-11-17T13:00:00+01:00 – 2023-11-17T15:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu L'Institut Agro Rennes-Angers (campus de Rennes) Adresse 65 Rue de Saint-Brieuc, 35042 Rennes Ville Rennes

