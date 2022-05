« L’instant violon et orgue » – Concert Eglise de Carantec Carantec, 13 août 2022, Carantec.

« L’instant violon et orgue » – Concert Eglise de Carantec Place de la Libération Eglise de Carantec Carantec

2022-08-13 – 2022-08-13 Place de la Libération Eglise de Carantec

Carantec 29660

Jean-Marie Lions (violon) et Roland Guyomarch (orgue) vous présenteront un répertoire riche et varié de musiques.

Côté musique baroque, la richesse est inépuisable, l’orgue se prêtant merveilleusement à la réalisation d’un continuo. Des œuvres de Haendel, Bach, Pachelbel et bien d’autres seront ainsi proposées.

En voici le programme :

– Johan Pachelbel (1653-1706), Canon en ré mineur

– Pièce d’orgue

– Bernardo Storace (1637-1707), Balletto

– G. Pugnani-Kreisler, Prealudium et Allegro

– G.F Haendel (1685-1759), Sonate en ré mineur HWV 359 a

ENTRACTE

– Musique Klezmer : Longue vie au Nigun / Danses de L.A

– Théodore Dubois (1837 – 1924) Andante Religioso

– JS Bach : Pièce pour violon / Une pièce des sonates et partitas pour violon solo

– Jean-Marie Leclair (1697 – 1764), Sonate en la m Op. 9 n°5

L’instant violon et orgue, œuvres pour violon et orgue de composition baroque et romantique.

+33 2 98 67 00 43

Place de la Libération Eglise de Carantec Carantec

