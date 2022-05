L’Instant Tricot Livron-sur-Drôme Livron-sur-Drôme Catégories d’évènement: Drôme

L’Instant Tricot Livron-sur-Drôme, 18 mai 2022, Livron-sur-Drôme. L’Instant Tricot Place de la Madeleine Médiathèque Louise Michel de Livron Livron-sur-Drôme

2022-05-18 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-18 16:00:00 16:00:00 Place de la Madeleine Médiathèque Louise Michel de Livron

Livron-sur-Drôme Drôme Pour petits et grands r nLes aiguilles n’ont pas de secret pour vous ? r nVenez partager votre savoir-faire à tous les curieux et curieuses r ndu tricotage ! contact.mediatheque@mairie-livron.fr +33 4 75 61 14 90 http://mediatheque.livron-sur-drome.fr/index Place de la Madeleine Médiathèque Louise Michel de Livron Livron-sur-Drôme

