2022-10-08 – 2022-10-08

Doubs EUR Dans le cadre d’Octobre Rose, l’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard vous propose de profiter entre filles d’une journée de détente et de cocooning. Au programme : – Fabrication de baume pour les mains et décoration à base de végétaux avec L’atelier des plantes sauvages.

– Fabrication de marque-page origami et papier ensemencé avec ARSEC

– Soin des mains et maquillage flash avec Créative Beauté

– Aquarelle stylisée avec AKG-Leathergood Toujours dans le cadre d’Octobre Rose, l’Office de Tourisme organise également une Tombola Rose au profit d’OncoDoubs ! De nombreux lots à gagner : – Un tableau de Lina Khei avec un encadrement de la Galerie d’Art PERRIN

– Une balade en voiture ancienne

– Une nuitée pour 2 personnes à l’Ibis Style Centre Velotte Et bien d’autres lots ! 5€¨ – ticket OncoDoubs est une association qui apporte réconfort, bien-être et espérance aux personnes confrontées à la chimiothérapie à travers des séances d’activités physique adaptés et des soins esthétiques. à l’Office de Tourisme – 1 rue Henri Mouhot à Montbéliard – Renseignements 03 81 94 45 60 – GRATUIT accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com +33 3 81 94 45 60 Office de Tourisme du Pays de Montbéliard 1 Rue Henri Mouhot Montbéliard

