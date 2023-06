Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Nice Still Green entre L’instant et Cumin & Cannelle ! L’instant Restaurant Nice, 21 juin 2023, Nice. Still Green entre L’instant et Cumin & Cannelle ! Mercredi 21 juin, 19h30 L’instant Restaurant Bonjour tout le monde ! C’est désormais une tradition bien installée, Still Green fête la musique le mercredi 21 juin 2023 à partir de 19H30, entre les restaurants L’instant (https://www.facebook.com/linstantrestaurantnice) et Cumin & Cannelle (https://www.facebook.com/cuminetcannelle) au 9 rue Clément Roassal à Nice. Nous serons une nouvelle fois très heureux de vous accueillir pour un moment de musique avec de jolies nouveautés autour d’un bon repas au cœur de Nice ! Et si vous vous sentez motivé, n’hésitez pas à venir nous rejoindre sur scène pour prendre le micro le temps d’une chanson Réservation obligatoire auprès de L’instant ou de Cumin & Cannelle, les places sont toujours très limitées. On vous attend nombreux. L’instant Restaurant 9 rue clément roassal Nice 06000 Vernier Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/linstantrestaurantnice »}, {« link »: « https://www.facebook.com/cuminetcannelle »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

