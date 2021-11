Meudon Médiathèque de Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine, Meudon L’instant Livres Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

L’instant Livres Médiathèque de Meudon-la-Forêt, 4 décembre 2021, Meudon. L’instant Livres

Médiathèque de Meudon-la-Forêt, le samedi 4 décembre à 16:00

Un moment convivial pour partager ses coups de coeur et se laisser surprendre par ceux des autres. Le thème abordé est la Rome antique.

Entrée libre

Présentaion thématique de romans Médiathèque de Meudon-la-Forêt Place centrale, avenue du Général de Gaulle 92360 MEUDON-LA-FORÊT Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T16:00:00 2021-12-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Médiathèque de Meudon-la-Forêt Adresse Place centrale, avenue du Général de Gaulle 92360 MEUDON-LA-FORÊT Ville Meudon lieuville Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon