Exposition Résilience 5 – 27 octobre L’Instant Kwuzi Entrée libre, participation aux ateliers et animations payantes

Dans un kaléidoscope de formes et de couleurs, je peins, sculpte, et écris la femme. Une ode à sa force et sa fragilité. Une symphonie d’ombres et de lumières en perpétuel mouvement.

A travers mes expositions, j’invite à explorer les racines profondes de la féminité, ancrées dans le sol et les étoiles.

Lieu: Galerie du restaurant « L’instant Kwuzi »

110 Rue du General de Gaulle, 59139 Wattignies

Date du 5 au 28 Octobre 2023.

Un vernissage et des animations seront proposés lors de l’exposition.

– Vendredi 13 Octobre à 19h : Vernissage – Visite de l’exposition, rencontre et débat autour de mon parcours et mes œuvres.

– Mercredi 18 Octobre de 14h à 18h : L’heure du conte et goûter pour les enfants. Pour les petits rêveurs âgés de 6 ans et plus, un conte plein de merveilles vous attend. Plongez dans un univers envoûtant, où chaque histoire est une porte vers l’imaginaire. [Participation 10€ ]

– Samedi 21 Octobre : Atelier d’écriture créative pour adultes de 11h à 12h30 , puis de 15h à 16h30.

L’objectif est d’encourager l’expression personnelle et la réflexion sur la vie quotidienne, la culture, et les souvenirs de l’Afrique et des Antilles (ou de votre région) à travers un atelier d’écriture de 1h30. [Participation 5€ ]

L'Instant Kwuzi 110 rue du général de gaulle, 59139 WATTIGNIES Wattignies 59139 Nord

