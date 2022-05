L’instant du Conte “La Grenouille à très grande bouche” – Pêche dans la mare

2022-06-01 15:00:00 15:00:00 – 2022-06-01 – par l’Oasis du Dragon – Un conte, une conteuse, un raconte-tapis cousu main et brodé par des bénévoles de l’association pour enchanter les lieux… puis retrouver les grenouilles… dans l’épuisette ! Suivi de la demi-heure conviviale sous la Cabane du Tilleul. Sur inscription – par l’Oasis du Dragon – Un conte, une conteuse, un raconte-tapis cousu main et brodé par des bénévoles de l’association pour enchanter les lieux… puis retrouver les grenouilles… dans l’épuisette ! Suivi de la demi-heure conviviale sous la Cabane du Tilleul. Sur inscription Oasis du Dragon dernière mise à jour : 2022-05-18 par

