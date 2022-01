L’instant découvertes spécial Nuits de la lecture Médiathèque Louise Labé, 22 janvier 2021, Saint-Chamond.

L’instant découvertes spécial Nuits de la lecture

Médiathèque Louise Labé, le vendredi 22 janvier 2021 à 16:00

Confortablement installés autour d’un jus de fruit, venez relire le monde avec nous et partager vos coups de cœur, échanger des avis sur des auteurs, compositeurs, découvrir des livres, bandes dessinées, musiques et repartez avec de nouvelles idées.

Jauge limitée, réservation obligatoire

Médiathèque Louise Labé 54 boulevard Waldeck Rousseau 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-01-22T16:00:00 2021-01-22T17:30:00