L'INSTANT DE LA FRACTURE Le Mans, 23 novembre 2021, Le Mans.
Eve scene universitaire 18 Avenue René Laënnec

2021-11-23

Le Mans Sarthe 4 EUR [compagnie Contr’Pied, Le Mans]

Texte : Antoine Dole

Mise en scène : Florian Laze

Interprétation : Aurélien Jarry L’instant de la fracture est un texte saisissant qui ne peut laisser insensible le lecteur. La poésie en prose d’Antoine Dole est incisive, directe, percutante, à en couper le souffle. Les phrases sont courtes, heurtées, comme une respiration saccadée. De par son écriture singulière, qui allie colères et élans d’amour, l’auteur contraint le lecteur à réagir d’une manière ou d’une autre.

Durée estimée : 55 min + discussion 30 min En partenariat avec le collectif Tout SEXplique dans le cadre des semaines contre les violences Théâtre billetterie-eve@univ-lemans.fr +33 2 43 83 27 70 http://www.eve.univ-lemans.fr/ [compagnie Contr’Pied, Le Mans]

Durée estimée : 55 min + discussion 30 min En partenariat avec le collectif Tout SEXplique dans le cadre des semaines contre les violences

