Esplanade du château d'Hyères, le samedi 18 septembre à 11:00

À l’occasion des opérations archéologiques menées actuellement au château, David Ollivier, directeur de la fouille, vous commentera les recherches en cours. Durée : 1 h 30 à 2 h – Port de chaussures fermées ou baskets conseillé Rendez-vous sur le parking de l’esplanade du château

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00

