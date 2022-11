L’instant archéo Besançon, 15 novembre 2022, Besançon.

L’instant archéo

1 rue Charles Nodier MSHE, Salle de conférence C.N Ledoux Besançon 25000 MSHE, Salle de conférence C.N Ledoux 1 rue Charles Nodier

2022-11-15 – 2022-11-15

MSHE, Salle de conférence C.N Ledoux 1 rue Charles Nodier

Besançon

25000

EUR 0 0 « L’instant archéo »

un cycle de conférences destiné au grand public.

Au croisement des sciences humaines, des sciences de la terre et des sciences naturelles, l’archéologie a considérablement évolué ces dernières années dans ses questionnements, ses méthodes d’approche, ses types d’analyses et de réflexion. De nombreuses spécialités ont vu le jour et correspondent à autant de métiers différents, nécessaires pour répondre aux questions toujours plus nombreuses et complexes auxquelles tentent de répondre les chercheurs dans leur pratique quotidienne. L’ambition de ce cycle de conférences est de faire connaître à un large public la « fabrique » de l’archéologie, sous toutes ses facettes, en ce début de XXIe siècle. Il s’agit de mettre en lumière les enjeux, méthodes et progrès de l’archéologie contemporaine, en s’appuyant sur la présentation par des spécialistes de leurs recherches en cours.

20 septembre 2022

Besançon au haut Moyen Age à travers sa topographie chrétienne

Morana Cauševic-Bully, laboratoire Chrono-environnement et Marie-Laure Bassi, direction du Patrimoine historique de Besançon

15 novembre 2022

Sevrey (71), un village de potiers au Moyen Age : bilan d’un demi-siècle de recherches archéologiques

Antoine Guicheteau, Inrap et laboratoire ArTeHIS

17 janvier 2023

Bornes royales et héritages culturels et environnementaux dans les forêts des Vosges saônoises

Daniel Daval, Aresac et Emmanuel Garnier, laboratoire Chrono-environnement

21 mars 2023

Bronzes sacrifiés et paysages rituels : les dépôts de métal dans le Jura à l’âge du Bronze

Jean-François Piningre, laboratoire ArTeHIS et Estelle Gauthier, laboratoire Chrono-environnement

16 mai 2023

Un haut lieu de la sidérurugie ancienne entre Besançon et Dole : le district de Berthelange

Hervé Laurent, DRAC Bourgogne-Franche-Comté, service régional de l’archéologie

16 juin 2023

La tombe de Vix refouillée : nouveau regard sur un témoignage exceptionnel du phénomène princier*

Bastien Dubuis, Inrap et laboratoire ArTeHIS

*A l’occasion des Journées européennes de l’archéologie

communication-mshe@univ-fcomte.fr +33 3 81 66 51 51 https://mshe.univ-fcomte.fr/

MSHE, Salle de conférence C.N Ledoux 1 rue Charles Nodier Besançon

dernière mise à jour : 2022-09-28 par